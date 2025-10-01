Traian Chebeleu a trecut în neființă, lăsând în urmă o carieră impresionantă și un impact considerabil asupra diplomației românești.

Vestea morții sale a generat numeroase mesaje de condoleanțe din partea comunității diplomatice și a celor care l-au cunoscut. Ambasadorul a lăsat în urmă o carieră remarcabilă, marcată de dedicare față de țară și implicare constantă în misiuni externe, precum și în sprijinirea activităților fundațiilor europene.

Adrian Năstase a scris, într-un articol: „Traian Chebeleu a plecat dintre noi. Discret, așa cum a trăit. Îi datorez foarte mult. „Acomodarea” mea la Ministerul de Externe s-a realizat cu ajutorul său. A fost șeful meu de cabinet și, practic, legătura mea inițială cu diplomații de acolo. M-a însoțit cu sfaturile sale la toate întâlnirile importante. I se datorează, de altfel, consemnările care au făcut posibilă publicarea celor zece volume din „România după Malta”.. Condoleanțe familiei! Dumnezeu să-l odihnească!”

Carieră impresionantă în diplomație

Fundația Europeană Titulescu a transmis un comunicat: „Fundaţia Europeană Titulescu anunţă cu sinceră şi profundă întristare încetarea din viaţă a distinsului Ambasador Traian Chebeleu (1939-2025), membru al Consiliului ei de conducere.”

Jurist și diplomat de carieră, Traian Chebeleu a început în 1964 să urce treptele Ministerului Afacerilor Externe. A îndeplinit funcţii în Centrala MAE, ca secretar III, II și I, dar și în misiuni externe, inclusiv la Misiunea Permanentă a României pe lângă ONU din New York între 1979 și 1986.

Între 1990 și 1992, Chebeleu a fost director în MAE și șef de cabinet al ministrului de Externe. Ulterior, între 1992 și 1996, a ocupat funcția de consilier prezidențial pentru politica externă și purtător de cuvânt al Președintelui României.

Reprezentare internațională și misiuni diplomatice

Între 1997 și 2001, Traian Chebeleu a fost reprezentant permanent al României pe lângă organizațiile internaționale de la Viena. Apoi, între 2001 și 2005, a fost desemnat Ambasador al României în Austria. În perioada 2005-2006, a deținut funcția de Director General pentru Relaţii Externe şi Protocol al Camerei Deputaţilor.

Roluri diplomatice ulterioare

Între 2008 și 2009, Chebeleu a fost Reprezentant Special al Ministerului Afacerilor Externe pentru Problemele Mării Negre. Din 2009, a activat ca Secretar General adjunct în cadrul Secretariatului Internațional Permanent al Organizației de Cooperare Economică a Mării Negre.

Un diplomat dedicat și apreciat

Traian Chebeleu a fost recunoscut pentru profesionalismul său, devotamentul față de țară și abilitatea de a negocia cu subtilitate și consecvență în apărarea intereselor naționale.

Implicare în Fundația Europeană Titulescu

În calitate de membru al FET, ambasadorul a susținut constant activitățile fundației, participând la numeroase proiecte și oferind sprijin până în urmă cu două săptămâni.

Amintirea sa în comunitatea diplomatică

Membrii Fundației Europene Titulescu au transmis: „Noi, membrii Fundaţiei îi vom păstra mereu amintirea, privirea sa blândă şi sfaturile înțelepte şi încurajatoare. Dumnezeu să-l odihnească!”

Traian Chebeleu rămâne în memoria diplomației românești ca un profesionist dedicat, un mentor discret și un ambasador care a contribuit semnificativ la consolidarea imaginii României pe plan internațional.

