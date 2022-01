Doliu imens, a murit una dintre cele mai mari voci ale muzicii pop

În fruntea formației The Ronnetes, Ronnie Spector a dat o notă distinctă unor hituri uriașe ale anilor \"60: ”Be My Baby”, ”Baby I Love You” și ”Walking in the Rain”.

Trupa The Ronettes este considerată deschizătoare de drumuri pentru femeile din industria muzicii. Familia i-a adus un omagiu, spunând că Ronnie și-a trăit viața cu zâmbetul pe buze, cu o scânteie în privire și cu simțul umorului, potrivit BBC.







Ronnie l-a cunoscut pe producătorul Phil Spector, cel care a inventat sunetul așa-numitelor "girl groups" din aniii \"60. După un mariaj turbulent de doar 6 ani, marcat de violență și abuzuri, cei 2 au divorțat.







Phil Spector, in ciuda faptului că este recunoscut drept un producător de geniu, care a revoluționat sunetul muzicii pop, a fost un individ extrem de violent, care a murit în închisoare, anul trecut, unde executa o condamnare pentru crimă.