La mai bine de 3 ani de la incidentul care a dus la retragerea sa din guvernul PSD (condus la vremea respectivă, 2018, de Mihai Tudose- N.R.) Doina Pană a afirmat că ancheta vizând otrăvirea cu diverși compuși de mercur înaintează greu.

"Cercetarea este tot in rem, iar din motive de pandemiei, ancheta a bătut pasul pe loc în ultimul an. Eu am mers pe ideea că sunt apărată de autoritățile statului, dar în momentul în care am observat anumite lucruri care nu mi-au plăcut, ca viteză de lucru și altele, nu vreau să dau detalii, atunci am făcut apel și la avocați, în urmă cu 3 luni. Ei au descoperit că eu nu trebuie să am calitatea de persoană fizică în acest dosar, pentru că la ora respectivă eram ministru într-un domeniu care ține de securitatea națională. Atunci am cerut DIICOT, în perioada Sărbătorilor de Iarnă, schimbarea încadrării din grup infracțional organizat și tentativă de omor în infracțiune contra siguranței naționale, pentru că atunci instituțiile specializate ale statului ar trebui, ar fi obligate să pună la dispoziție informațiile pe care le au. (...) Până la ora actuală, este în analiză la DIICOT, nu s-au pronunțat dacă vor fi de acord cu schimbarea încadrării", a afirmat Doina Pană în emisiunea Ancăi Alexandrescu.

Fostul ministru a explicat și raționamentul care a făcut-o, atât pe ea, cât și pe vocați, să fie siguri că otrăvirea sa a fost foarte bine pusă la punct.

"Atât timp cât un specialist mi-a indicat și concentrația și tabolul clinic al otrăvirii și a rezultat foarte clar că a fost o intoxicație în timp, bine calculată, e clar că numai cineva aflat în preajma mea putea face așa ceva. Intoxicația cu săruri de mercur este greu de detectat, ele se elimină din organism, trebuie administrate în doze precise.