Cum s-a produs incidentul?

Cei doi au forțat accesul către zona de operațiuni rupând geamul unui dispozitiv de securitate și apăsând butonul de urgență care descuia ieșirea către platformă, relatează publicația germană Bild. În timp ce avionul – un Airbus A321 – se deplasa deja cu motoarele pornite, românii au început să alerge spre aeronavă, gesticulând energic către cockpit și încercând să atragă atenția echipajului.

Un videoclip devenit viral pe rețelele sociale surprinde momentul în care aceștia se apropie periculos de mult de pistă, comportament criticat dur de specialiști din aviație. „Este inimaginabil de riscant. Nu doar că nu poți urca în avion în asemenea condiții, dar există un pericol real să fii tras în motor sau rănit grav”, au avertizat angajați ai industriei aeronautice.

Intervenția rapidă a personalului de securitate a pus capăt incidentului. Bărbații au fost opriți înainte de a ajunge în apropierea motoarelor și predați poliției germane.

În urma evenimentului, cei doi nu doar că au ratat zborul, dar s-au ales și cu dosar penal pentru pătrundere ilegală într-o zonă restricționată a aeroportului. Autoritățile analizează suplimentar posibile încălcări ale normelor de siguranță aeriană.