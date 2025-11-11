În cursul nopţii de luni spre marţi, reprezentanţii companiei de handling RAS de pe Aeroportul Băneasa au observat că a apărut o flacără sub cabina unei aeronave Wizz Air la momentul când au cuplat grupul de alimentare electrică la avionul respectiv, informează Compania Naţională de Aeroporturi (CNAB).

Personalul tehnic, aflat la faţa locului, a intervenit prompt şi a retras grupul de alimentare pentru a evita orice incident nedorit. Lângă aeronava aflată în poziţia de parcare se afla şi un echipaj de pompieri al aeroportului, care însă nu a fost nevoit să intervină, a precizat sursa citată.

Avionul aterizase de la Barcelona la ora 01.18, iar la momentul incidentului coborâseră majoritatea celor 225 de pasageri aflaţi la bord. Pentru siguranţă, comandantul aeronavei a decis, totuși, să declanşeze o ieşire de urgenţă cu tobogan, care însă nu a fost utilizată de niciun pasager, mai arată reprezentanții companiei.

Toţi pasagerii au fost în afara oricărui pericol şi nu au fost produse pagube materiale.

Aeronava a fost deconectată de la baterii şi urmează o verificare tehnică detaliată, iar incidentul este investigat de către autorităţile competente, au mai transmis cei de la CNAB.