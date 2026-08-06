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Doi oameni loviți de trăsnet în albia râului Mureș, la Reghin. Victimele sunt resuscitate

Descărcare electric (Profimeda)

Descărcare electric (Profimeda)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 15:43

Două persoane au fost lovite de trăsnet, joi, în albia râului Mureș, în municipiul Reghin, declanșând o mobilizare de urgență a pompierilor și echipajelor medicale.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Horea” Mureș, pompierii din cadrul Detașamentului Reghin au intervenit pe strada Salciilor, unde cele două victime — doi bărbați — au fost găsite în albia râului și extrase de salvatori, pootrivit presei locale.

Ambele persoane se află în stop cardio-respirator, iar echipajele medicale efectuează manevre de resuscitare în încercarea de a le salva viața, a transmis ISU Mureș.

La intervenție participă un echipaj de pompieri cu o autospecială de primă intervenție și comandă, un echipaj SMURD, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Mureș.

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