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Doi oameni loviți de trăsnet în albia râului Mureș, la Reghin. Victimele sunt resuscitate
Descărcare electric (Profimeda)
Două persoane au fost lovite de trăsnet, joi, în albia râului Mureș, în municipiul Reghin, declanșând o mobilizare de urgență a pompierilor și echipajelor medicale.
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