Prognoza ANM pentru București: vijelii cu rafale de peste 80 km/h și ploi torențiale, în plin val de caniculă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 10:37

Bucureștiul va fi afectat de caniculă și furtuni până duminică, 9 august, la ora 10:00. Valul de căldură va continua, iar temperaturile maxime vor ajunge la 36 de grade. Joi după-amiază sunt așteptate vijelii puternice, ploi torențiale și descărcări electrice. Rafalele de vânt pot depăși 80 km/h în unele intervale.

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