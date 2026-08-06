Prognoza ANM pentru București: vijelii cu rafale de peste 80 km/h și ploi torențiale, în plin val de caniculă

Bucureștiul va fi afectat de caniculă și furtuni până duminică, 9 august, la ora 10:00. Valul de căldură va continua, iar temperaturile maxime vor ajunge la 36 de grade. Joi după-amiază sunt așteptate vijelii puternice, ploi torențiale și descărcări electrice. Rafalele de vânt pot depăși 80 km/h în unele intervale.
Joi, caniculă și vijelii puternice
De joi, ora 10:00, până vineri, ora 09:00, valul de căldură va rămâne intens. Temperatura maximă va fi de aproximativ 36 de grade, iar minima va fi cuprinsă între 19 și 21 de grade. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, iar disconfortul termic se va menține accentuat.
Joi după-amiază, cerul se va acoperi, iar vântul va crește în intensitate. Rafalele vor avea viteze de 50-70 km/h și pot depăși 80 km/h, cel mai probabil între orele 15:00 și 18:00. Vor fi averse de 5-15 litri pe metru pătrat și, posibil, cantități de peste 20 de litri pe metru pătrat. Furtunile vor fi însoțite de descărcări electrice frecvente.
Vineri, temperaturi de 35 de grade
De vineri, ora 09:00, până sâmbătă, ora 09:00, canicula va continua în Capitală. Temperatura maximă va fi de aproximativ 35 de grade, iar minima va ajunge la 19-21 de grade. Disconfortul termic va rămâne accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși din nou pragul critic. După-amiaza și seara vor fi posibile averse, descărcări electrice și rafale de 40-45 km/h.
Cantitățile de apă prognozate pentru vineri vor fi de 2-5 litri pe metru pătrat. Furtunile vor fi mai slabe decât cele anunțate pentru joi. Vântul se va intensifica în special în a doua parte a zilei. Temperaturile vor rămâne însă ridicate inclusiv în timpul nopții.
Canicula continuă și în weekend
De sâmbătă, ora 09:00, până duminică, ora 10:00, valul de căldură va persista. Temperatura maximă va fi de aproximativ 34 de grade, iar minima va fi cuprinsă între 18 și 20 de grade. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Disconfortul termic va rămâne ridicat pe tot parcursul intervalului.
Sâmbătă după-amiază și seara sunt așteptate noi averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de aproximativ 5 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu viteze de 40-50 km/h. Informarea meteorologică pentru București rămâne valabilă până duminică, la ora 10:00.