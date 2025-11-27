În tot acest timp, victima a cedat presiunilor și i-a oferit individului sume care, cumulate, ajung la 35.000 de lei, potrivit informațiilor transmise de autorități.

Primul episod: 30.000 de lei dați sub amenințări

Conform Parchetului de pe lângă Judecătoria Urziceni, presiunile au început în vara anului 2023. Pe 30 iulie, în comuna Bărcănești, suspectul — identificat cu inițialele C.I. — ar fi constrâns-o pe femeie să-i predea 30.000 de lei. Bărbatul ar fi amenințat-o atât cu acte de violență, cât și cu divulgarea relației sale extraconjugale.

Al doilea șantaj, în 2025: flagrantul care a pus capăt seriei de amenințări

Situația s-a repetat la finalul anului 2025. Pe 25 noiembrie, în aceeași localitate, acesta ar fi cerut încă 5.000 de lei, folosind din nou amenințări cu violența. De această dată, însă, polițiștii au intervenit la timp, surprinzându-l în flagrant exact în momentul în care încerca să obțină banii.

După reținerea pentru 24 de ore, magistrații Judecătoriei Urziceni au dispus miercuri arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile. El este cercetat pentru două infracțiuni de șantaj.

Investigațiile continuă sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Urziceni, în colaborare cu IPJ Ialomița – Poliția municipiului Urziceni, Biroul de Investigații Criminale.