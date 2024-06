"Am prezentat o analiză în peste 40 de secții din 166 și cifrele nu corespund, s-au pierdut 2097 de buletine si 500 de voturi, nu știm unde sunt buletinele și unde sunt voturile, la secția 165 s-au găsit zeci de buletine in plus, avem această dovadă înregistrată și o vom prezenta. Din alta secție am recuperat 180 de voturi, fac apel la autorități să accepte renumărarea voturilor, pentru că nu au nimic de ascuns", a afirmat Armand.

Întrebată de ce reprezentanți ai USR au semnat procele verbale în secțiile în care acum reclamă probleme, Clotilde Armand că documentele ar fi fost modificate ulterior, "din pix".

UN E-MAIL PIERDUT. PRIMĂRIȚA A OFERIT EXPLICAȚII HALUCINANTE, CA SĂ EXPLICE DE CE MESAJUL EI N-A AJUNS

Primărița rezist a avut dificultăți să explice de ce a anunțat MIERCURI că a depus o plângere la Parchetul General încă de marți.



Ați depus o plângere la Parchet, pe care ați înregistrat-o seara trecută (Miercuri) pe e-mail, dar tot dvs ați declarat că plângerea ați făcut-o marți. DE CE AȚI MINȚIT?



Nu am mințit. AM trimis acest mesaj, nu mi-a fost clar dacă a fost primit sau nu și atunci l-am trimis din nou. N-am spus niciodată că am fost fizic, am spus că am trimis pe e-mail și asta am făcut, am retrimis, la un moment dat se va primi.



Cei de la Parchet au spus că nu au primit nici-o plângere, De ce ai spus că ați trimit?



Pentru că eu știu ce e-mailuri trimit. Este adevărat că avea un atașament destul de mare, am înțeles că eu au zis că nu l-am primit, o să-l depun fizic, pentru mine nu este nicio problemă. Adică asta e problema?!"

Useriștii își cheamă susținătorii în stradă. Două acțiuni de protest au fost anuntațe pentru ziua de astăzi. Una dintre ele ar urma să înceapă la ora 12.00.

Primarul ales al Timișoarei Dominic Fritz - care visează la șefia partidului - alături de Clotilde Armand și de alți susținători USR vor să protesteze în fața sediului Autorității Electorale Permanente Sector 1.

Ulterior, în cursul după-amiezii, protestul ar urma să se mute în fața Biroului Electoral Central.

Useriștii vor să își arate, astfel, nemulțumirea în contextul în care doi dintre cei mai imporatnți primari ai formațiunii politice, Radu Mihaiu și Clotilde Armand, au pierdut alegerile la sectoarele 1 și 2. Confirmarea privind pierderea alegerilor în cazul celor doi foști edili a venit chiar astăzi.

Candidatul PNL-PSD la șefia sectorului 1 George Tuță a câștigat cu peste 800 de voturi în fața lui Clotilde Armand, a anunat, joi dimineață, Toni Greblă, președintele AEP.