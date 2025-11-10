Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița a anunțat că minorul dispărut se numește Mareș Alexandru, are 1,50 metri înălțime, cântărește aproximativ 40 de kilograme și are părul negru. În momentul dispariției, purta blugi albaștri și o geacă neagră.

Potrivit primelor informații, copilul s-ar fi întors acasă de la școală, iar ulterior a plecat împreună cu părinții în zona unei păduri din apropierea localității. La un moment dat, băiatul ar fi început să alerge și a dispărut din raza vizuală a acestora. De atunci, familia nu a mai reușit să-l găsească.

Mobilizare amplă pentru găsirea minorului

După sesizarea făcută de părinți, polițiștii de la Secția nr. 3 Poliție Rurală Butimanu, împreună cu jandarmi și voluntari, au început căutările în zonă. Echipajele verifică împrejurimile, pădurea și drumurile din apropiere, iar fotografia copilului a fost distribuită public pentru a facilita identificarea.

Oamenii legii fac apel către persoanele care pot oferi informații utile despre locul în care s-ar putea afla copilul să sune de urgență la 112 sau să anunțe cea mai apropiată secție de poliție.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă căutările în speranța că băiatul va fi găsit în siguranță cât mai curând.