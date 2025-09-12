Cum a dispărut copilul
Mădălin a fost văzut ultima dată pe 30 august, în jurul orei 14:30, când a plecat voluntar de acasă, din satul Domnin, comuna Someș-Odorhei. Familia a sesizat poliția câteva ore mai târziu, în jurul orei 18:00.
În noaptea dispariției, la ora 21:55, a fost transmis un mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă, în încercarea de a mobiliza comunitatea.
Mesaje RO-ALERT extinse în cinci județe
Pe 12 septembrie, autoritățile au extins căutările și au emis mesaje RO-ALERT în Maramureș, Bistrița-Năsăud, Cluj, Bihor și Satu Mare. Populația este rugată să fie atentă și să raporteze orice detaliu care ar putea ajuta la localizarea minorului.
Semnalmentele lui Mădălin
vârstă: 11 ani
înălțime: aproximativ 1,20 m
greutate: circa 40 kg
păr șaten, tuns scurt
ochi căprui
Polițiștii verifică imaginile surprinse de camerele de supraveghere și audiază persoane care ar putea oferi indicii. În paralel, voluntari și localnici s-au alăturat căutărilor.
Oricine l-a văzut pe copil sau deține informații utile este rugat să sune imediat la 112.