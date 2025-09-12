Cum a dispărut copilul

Mădălin a fost văzut ultima dată pe 30 august, în jurul orei 14:30, când a plecat voluntar de acasă, din satul Domnin, comuna Someș-Odorhei. Familia a sesizat poliția câteva ore mai târziu, în jurul orei 18:00.

În noaptea dispariției, la ora 21:55, a fost transmis un mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă, în încercarea de a mobiliza comunitatea.

Mesaje RO-ALERT extinse în cinci județe

Pe 12 septembrie, autoritățile au extins căutările și au emis mesaje RO-ALERT în Maramureș, Bistrița-Năsăud, Cluj, Bihor și Satu Mare. Populația este rugată să fie atentă și să raporteze orice detaliu care ar putea ajuta la localizarea minorului.

Semnalmentele lui Mădălin

vârstă: 11 ani

înălțime: aproximativ 1,20 m

greutate: circa 40 kg

păr șaten, tuns scurt

ochi căprui

Polițiștii verifică imaginile surprinse de camerele de supraveghere și audiază persoane care ar putea oferi indicii. În paralel, voluntari și localnici s-au alăturat căutărilor.

Oricine l-a văzut pe copil sau deține informații utile este rugat să sune imediat la 112.