Redăm principalele idei din cadrul discursului rostit de Georpge Simion:

„Ne gandim la fratii si surorile noastre din diaspora care au fost fortati ca caute un trai mai bun peste hotare dar care duc dorul tarii noastre, al bunicilor si al parintilor, al prietenilor in fiecare zi. Voi cei plecati peste hotare sunteti cei de care se tem coruptii comasati, pentru ca stiu ca nu va au cu nimic la mana, pentru ca ei se fac vinovati pentru faptul ca ati plecat din casele voastre printre straini.

Un gand pentru voi, toti micii antreprenori care v-ati incapatanat sa-si tina afacerile deschise intr-un mediu ostil, toti bunicii care au fost uitati la propriu de societate, toti tinerii care si-au vazut viitorul amanetat de catre o clasa politica incompetenta. Se gandesc unii si se intreaba de ce este AUR partidul cel mai votat de catre tineri.

Este este partidul cel mai indragit in strada, acolo unde Ciuca si Ciolacu nu au curajul sa coboare. Este iubit de catre toti romanii care s-au saturat de abuzuri si de modul in care acest popor a fost transformat intr-o colonie in ultimii ani. Sunteti voi, cei de care sunt inspaimantati Nicolae Ciuca, Marcel Ciolacu si Klaus Werner Iohannis.

Voi, badantele, postasii, militarii, soferii, taximetristii, inginerii, taranii si dulgherii, romanii care ne-ati oferit increderea voastra astazi votandu-ne in numar atat de mare, si pentru voi si in fata voastra ne inchinam cu totii si va multumim.

Pentru voi, pentru ca ati avut incredere intr-o forta nationala, pentru voi, dar si pentru restul cetatenilor acestei tari, care inca mai au speranta in viitorul Romaniei, care vor sa le dea o lectie acestor parveniti, am luat decizia sa ma lupt pana la capat. Mi sa sugerat in ultimele saptamani sa o las mai moale. Sa fac un pas in spate de la conducerea AUR, sa nu vorbesc despre Dancu si nici despre alegerile prezidentiale, si dupa aceea, cand au vazut ca nu merge ne-au facut inscenarea cu procurorii de miercuri. Sa fi clar un lucru, baieti: eu sunt multe lucruri, dar fricos nu sunt si nu dau inapoi. Daca va e frica de mine, si daca nu vreti AUR la alegerile prezidentiale mai ales dupa ce am primit atata incredere si dupa ce am fost primiti cu atata caldura in zoua asta extraordinara, si azandu-ve voua dusmanilor si tradatorilor de tara disperarea, o sa ma bat cu voi si o sa castig pentru romani.

A sosit vremea desteptarii nationale. A sosit momentul generatiei noastre, a tinerilor crescuti din greu, in tranzitie, de catre parintii nostri nu al generatiei lui Burduja, care a bagat milioane de euro in aceasta campanie si a incercat sa pacaleasca bucurestenii si a primit un raspuns pe masura, cum o sa-l dea romanii anul acesta tuturor comasatilor. A primit domnul Burduja exact placuta suedeza pe care o sa o primeasca toata generatia lor de beizadele crescuta de pe furturile din anii 90. Este timpul sa ne luam tara inapoi din mainile un sistem care a facut tot ce a putut pentru a ne fura viitorul, e momentul sa facem scut in jurul familiei, a credintei, a libertatii si a natiunii romane cum au facut-o stramosii nostri care s-au jertfit pentru tara de nenumarate ori.

Promisiunile mele pentru voi sunt urmatoarele: Voi lupta pentru fiecare roman din Bucuresti, din Carei, din Babadag, din Chisinau si Cernauti, din Londra sau Milano. Nu lasam pe nimeni in urma. Ii salutam pe toti romanii din strainatate si ne gandim la romanii din America si Canada care abia acum au inceput sa voteze”, a spus liderul partidului AUR.

