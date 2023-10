După întrevederea dintre Anthony Blinken și premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, cei doi oficiali au susținut o conferință de presă. La începutul conferintei, atat Netanyahu, cât și Blinken au ținut un discurs.

Discursul lui Benjamin Netanyahu:

„Hamas s-a dovedit a fi un dușman al civilizației. Masacrarea tinerilor la un festival de muzică în aer liber, măcelărirea familiilor întregi, uciderea părinților în fața copiilor lor și uciderea copiilor în fața părinților. Arderea oamenilor vii. Decapitarile. Răpirile – ale unui băiat, nu numai răpite, molestate, rănite, atacate”, a spus Netanyahu.

„Președintele Biden a avut absolut dreptate când a numit Hamas drept răul în forma sa cea mai pură.”, a continuat Netanyahu. „Hamas este ISIS și la fel cum ISIS a fost zdrobit, la fel și Hamas ar trebui să fie zdrobit.”

„Și Hamas ar trebui tratat exact așa cum a fost tratat ISIS”, a declarat Netanyahu. „Ar trebui să fie aruncați din comunitatea națiunilor. Nicio tara nu ar trebui sa ii ajute si cei care ii ajută ar trebui sa fie sanctionati.

Urmează multe zile dificile, dar nu ma indoiesc ca fortele civilizației vor castiga si ca motivul pentru care acest lucru este valabil este faptul ca noi intelegem care este primul lucru de care este nevoie pentru o victorie: mai multa claritate. Este o perioada speciala in care trebuie sa ramanem impreuna uniti impotriva raului. Va multumesc ca sunteti astazi aici. Multumesc Americii pentru ca este alaturi de Israel astazi, maine si intotdeauna”, a mai spus premierul Israelului.

Discursul lui Anthony Blinken:

„Sunt recunoscator sa fiu din nou aici in Israel intr-un moment atat de dificil pentru aceasta tara. Vin in fata voastra nu doar ca secretar de stat al Statelor Unite dar si ca evreu. Domnule prim ministru inteleg la nivel personal toata durerea pe care atacurile Hamas o provoacă evreilor. Vin in fata dumneavoastra si ca sot, ca tata de copii mici. Imi este imposibil sa ma uit la pozele cu familiile ucise, cum au fost cu mama, tatal si cei trei copii mici ucisi in timp ce se ascundeau in casa lor si sa nu ma gandesc la copiii mei. Asta a fost doar unul dintre multele acte de teroare ale Hamas, și da, imi aduce aminte de cele mai rele momente ale Isis. Oameni tineri arși de vii, femei violate, parinti executati in fata copiilor lor, copii executati in fata parintilor lor. Cum am putea sa intelegem asa ceva?

Si totusi, in acelasi timp in care suntem socati, am fost si inspirati de curajul cetatenilor israelieni. Bunicul care a condus o ora inarmat doar cu un pistol ca sa-și salveze nepotii, mama care a murit aparandu-si copilul cu propriul corp, și-a dat viata ca sa o salveze pe a lui, i-a dat viata pentru a doua oara, echipele de securitate care au mers sa isi apere vecinii, prietenii, desi erau mult mai slab inarmati, toate acestea au demonstrat curajul oamenilor. Toti cei care s-au mobilizat, toti cei din tara care si-au deschis casele pentru cei care aveau nevoie. Oamenii din Israel se mandresc de mult cu abilitatea lor de a se apara.

Mesajul pe care il aduc in Israel este acesta: Desi sunteti suficient de puternici ca sa va aparati singuri, cat timp America exista nu veti fi nevoiti sa faceti asta. Noi vom fi mereu aici alaturi de voi. Acesta este mesajul pe care presedintele Biden l-a transmis prim ministrului din momentul in care a inceput aceasta criza. Este mesajul pe care eu, colegii mei si guvernul l-am adus aici. Este mesajul pe care il aduc cu mine la discutiile de astazi. Ne bucuram de crearea acestui guvern de urgenta. Ne tinem de cuvant si va ajutam cu munitie, cu tehnica de interceptare. Suport militar deja a ajuns in Israel si mai mult este inca pe drum. Vom lucra cu congresul ca sa ne asiguram ca tot ce are nevoie Israelul va ajunge aici.

Aici in Israel si peste tot vom intari avertismentul presedintelui Biden. Pentru cei care se gandesc sa atace Israelul in aceasta perioada de criza: Nu faceti asta, noi vom fi alaturi de Israel. Vom veni si cu alt sprijin, vom continua sa ajutam Israelul sa elibereze femeile, barbatii, oamenii batrani luati ostatici de Hamas. Vom intari diplomatia in regiune pentru a opri raspandirea conflictului.

Noi am fost foarte clari - nu exista scuza, nu exista justificare pentru astfel de atacuri. Aceasta este si trebuie sa fie un moment pentru claritate. In caz contrar, crestem riscul atat pentru oamenii din Israel, cat si pentru oamenii din intreaga lume. Uitati-va ce s-a intamplat, cati oameni lipsesc dupa atacurile Hamas. Nici o regiune din lume nu a scapat de acest pericol. Oricine vrea pace trebuie sa condamne atacurile Hamas.

Trebuie sa traim in demnitate, in securitate, in siguranta. Stim ca Hamas conduce represiv, stim ca Hamas nu a comis aceste lucruri gandindu-se la binele oamenilor, stiu ca Hamas nu s-a gandit la viitorul pe care palestinienii s-ar fi gandit pentru ei si copiii lor, Hamas are doar o agenda, si anume sa distruga Israelul si sa omoare evrei.

Nici o tara nu va putea sa tolereze astfel de atrocitati. Israelul are dreptul, ba chiar obligatia sa se apere si sa se asigure ca asta nu se va mai intampla niciodata.

Prim ministrul si cu mine am discutat cum ar trebui ca democratia sa se apere de teroristi, trebuie sa fim atenti, trebuie sa mergem mai departe. Tocmai de aceea este foarte important sa luam orice precautie posibilă pentru a evita sa ranim civili de orice credinta, nationalitate. Au fost ucise tragic multe vieti nevinovate care au cazut prada atacurilor Hamas. Stim ca cel putin 25 de civili americani au fost ucisi.

Familii din toata lumea acum isi plâng pierderea.

Un om inzestrat cu puterea de a alege intre bine si rau este capabil si de ura si de iubire, si de nebunie, si de pace. In acest moent in care raul, nebunia, a ajuns din nou sa ia vieti, trebuie sa ramanem să ne luptam cu ce e cel mai rau in umanitate si sa inlocuim tot acest rau cu ce este cel mai bun.

Trebuie sa combatem teroarea si nihilismul Hamas, asta va face America, va sta alaturi de Israel, va lupta alături de oamenii din Israel pentru un orient Mijlociu mai prosper, mai sigur.

Va multumesc foarte mult”

