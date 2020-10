Directorul medical al Spitalului de Urgență Alba a suferit un infarct. Dan Crainic coordonează activitatea Covid

Colegii doctorului sustin ca, in ultima vreme, Dan Crainic era foarte stresat si obosit, fiind unul dintre oamenii aflati in prima linie a luptei impotriva epidemiei de coronavirus.

Dan Crainic este cel care coordona toata activitatea medicilor din institutie, inclusiv o mare parte din activitatea acestora in lupta cu COVID-19.

"A muncit enorm in ultimele luni, sub presiune si sub un stres foarte mare din cauza volumului de activitate. Vorbim de foarte multe ore in fiecare zi in acest context al coronavirusului. Suntem cu totii daramati psihic si fizic. Este o situatie aproape exploziva intre colegi si consideram ca cei care nu respecta masuri minime isi bat pur si simplu joc de noi. Este o chestiune de timp sa cedam, daca nu vedem macar putina solidaritate din partea populatiei", a declarat un coleg al medicului, potrivit alba24.ro.

Dan Crainic este specializat in radiologie si imagistica medicala. Deocamdata nu au fost facute publice detalii cu privire la starea de sanatate a acestuia.

In ultimele saptamani, mai multi medici si asistente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia s-au infectat cu noul coronavirus. Situatia din spital este critica, toate locurile alocate pentru pacientii COVID-19 fiind ocupate, inclusiv cele de la ATI. Alba este pe locul 4 la nivel national din punct de vedere a incidentei cazurilor la mia de locuitori, cu 3,96.