„Nu trebuie să ieșim din nicio Uniune Europeană, nici din NATO. În declarația mea politică de astăzi, aceeași problemă este menționată de revista Foreign Policy, care se necgociază între Polonia și Ucraina, fara ca Polonia să iasă din UE sau NATO, din contră, are tot sprijinul SUA și Bruxelles. Demersul meu are la bază Rezoluția din 1991 a Congresului american, care menționează că sprijină unirea României cu R. Moldova și cu Bucovina de Nord, și Declarația Parlametului din 18 noiembrie 1991, care cerea încă de la acel moment începerea de negocieri. Pentru că termenul de anexare e al Dreptului internațional, însă fiind semnatar al atâtor tratate și Comisia de la Helsinki, totul se face prin negocieri. În proiectul meu scrie că abia în 2027 are loc denunțarea contractului, dar până într-un an de zile până la termen, de reînnoire, statul care dorește să denunțe tratatul trebuie să anunțe celalalt stat, deci de acum până în 2026 avem tot timpul să-l denunțăm.

Mai mult, astazi am venit cu un alt demers in Parlament, pentru că tot am solicitat unirea României cu teritoriile deținute ilegal de Ucraina preluate de la URSS; deținute tot ilegitim, am solicitat să demarăm proiectul Unirii cu R. Moldova, mai ales că există un sprijin extraordinar al marilor puteri - SUA și UE. Evident că vom avea opoziția Federatiei Ruse. Întotdeauna a existat. Dar dacă ne uitam de-a lungul istoriei, am fost ținuți la marginea negocierilor și întotdeauna au hotărât alții pentru noi.

În momentul in care Ungaria își cere teritoriile de la Ucraina, Polonia vrea o unire cu Ucraina sau o parte din ea , astfel încât să aducă în UE și NATO mult mai repede Ucraina. Pentu că odată ce ar exista această unificare, nu ar mai trece prin furcile caudine al aderării la UE și NATO, cum scrie și in articolul din Foreign Policy, cum se încearcă de marile puteri refacerea vechiului imperiu polono-lituanian acum prin imperiul polono-ucrainean, care ar deveni al doilea mare stat din UE. E posibilă și reunificarea Germaniei din 90.

În acest moment se modifica granite, se negociază reuniri, realinieri de forte, de puteri, si noi iar asteptam sa faca alții ce vor din noi cand putem fi la masa negocierilor? Într-adevăr ne trebuie o putere care să fie patriotică, naționalistă, să aibă curaj, cunoștințe.

La anul sunt alegeri, poporul român poate schimba soarta intregii natiuni române si putem sa ne luam soarta in propriile mîini. Eu am negociator și pot merge să negociez și pot solicita unirea României cu R. Moldova si teritoriile din Ucraina. Există inclusiv o parte din congresmenii americani care susțin această idee.

Am luat legătura în Polonia, Ungaria , Slovacia, SUA.

Se poate face acest lucru și s-ar putea la un moment dat ca puterea politica de la Bucuresti, in foarte scurt timp, să fie obligată să meargă pe demersul meu de reunificare, de fapt visul românilor de a reface România dodoloață, care e și visul meu. Nu putem fi lăsați pe margine”, a spus Diana Șoșoacă, la Culisele statului paralel.

Ilan Laufer a atras atenția că unirea cu R. Moldova nu va putea fi „cât timp mai exista Transnistria.

„Exista o parte a politicii internationale care sustine inclusiv unificarea cu teritorile din Ucraina”, a adăugat Diana Șoșoacă.

„Știți prea bine ca si multe cercuri, Moscova, nu de putine ori, s-a exprimat favorabil unei eventuale unificări, in ultimele decenii, cu R. Moldova. Teritoriile care au apartinut României pot să se unească cu România dar până la Nistru. Sunt multe forțe internaționale favorabile, aveti dreptate, să fim acolo”, a menționat analistul Dorin Iacob, la Culisele statului paralel.