Diana Șoșoacă a povestit jurnaliștilor ruși cum din România sunt scoase miliarde de euro de multinaționale și de liderii europeni.

„România se confruntă cu probleme economice pentru că are o economie colonială, în care profiturile sunt exportate din țară de către corporații multinaționale străine, ocolind impozitele și taxele, așa că țara trăiește în datorii. Datoria externă a României a depășit 50 la sută din PIB, împrumutul este în galop și la rate astronomice, iar banii dispar de parcă nu ar fi existat niciodată, în timp ce cetățenii nu văd niciun beneficiu din acești bani împrumutați. Acestea sunt doar câteva aspecte ale falimentului economic către care România este îndreptată în mod deliberat de la Bruxelles pentru a deveni doar o debușare și o sursă de forță de muncă ieftină care să susțină economiile occidentale”, a spus Diana Șoșoacă.

Diana Șoșoacă a atacat și NATO și Uniunea Europeană în presa rusească. De asemenea, aceasta susține că Ucraina deține mai multe teritorii ilegal.

„România nu este un partener strategic al SUA, întrucât o astfel de poziție ar însemna egalitate în drepturi și obligații. În conceptul SUA, România este o bucată de pământ, folosită după gustul lor, în acord cu interesele lor și în momentele care le sunt utile. România nu este nici măcar o colonie, pentru că colonia are drepturi. Problema Ucrainei este că are teritorii care nu-i aparțin și de aceea am propus și în Parlamentul României un proiect de lege, cu ajutorul căruia România să-și poată returna teritoriile care aparțin ilegal Ucrainei. Ucraina trebuie să-și cedeze teritoriile altor state”, a declarat Șoșoacă jurnaliștilor ruși.



Diana Șoșoacă susține că NATO și Uniunea europeană nu ar trebui să blocheze unirea României cu Republica Moldova și cu teritoriile din Ucraina.