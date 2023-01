Dezvoltare spectaculoasa pentru Enayati Medical City - cifra de afaceri de 53 milioane de euro in 2023

La doi ani de la deschidere, primul oraș medical din Romania isi atinge tinta de crestere pentru 2022 si previzioneaza pentru 2023 un plus de 18 milioane de euro

Se infiinteaza prima camera de garda 24/24 pentru pacientii cronici, recuperare, varstnici si post AVC

Spitalul de recuperare, geriatrie si ingrijiri paliative Enayati Hospital impreuna cu Grupul Memorial Healthcare devin principalii furnizori de servicii medicale integrate pentru pacientii cronici

One stop shop, conceptul de servicii integrate pentru bolnavii cronici, pentru preventie si diagnostic de precizie

Echipa medicala de recuperare din Enayati Medical City face minuni cu pacientii considerati ”fara sanse reale la viata” – prezentare caz

Dr. Wargha Enayati, presedinte Executiv Enayati Medical City: ”Anul 2022 a reprezentat pentru primul oras medical din Romania o validare a conceptului de imbinare sub acelasi acoperis a unui spital non-chirurgical dedicat recuperarii, varstnicilor si ingrijirilor paliative cu un spital chirurgical axat pe oncologie ce au ca suport cel mai mare ambulatoriu pluridisciplinar operat de cei mai buni furnizori de servicii medicale din Romania, asezate pe o infrastructura completa si integrata. One stop shop, conceptul de servicii integrate pentru bolnavii cronici, pentru preventie si diagnostic de precizie, care pune pe primul plan grija pentru nevoile holistice ale pacientului, este de departe viitorul serviciilor medicale. Cresterea interesului pentru abonamentele premium de tip Concierge Medical alaturi de dezvoltarea retelei de visiting professors care ofera servicii de Second Opinion, vin sa completeze acest tablou, iar recunoasterea din partea pacientilor si a apartinatorilor nu a intarziat sa apara! In toata experienta mea de peste 27 de ani am avut viziunea pionieriatelor medicale si chiar daca a parut riscant pentru piata medicala, in scurt timp modelul meu a fost preluat si dezvoltat mai departe. Anul 2023 va confirma acest trend.”

Anul 2022 a insemnat pentru Enayati Medical City urmatoarele:

Prima intrare pe piata din Romania a unui operator de elita din Turcia, Grupul Memorial Healthcare, prin achizitionarea spitalului de oncologie Monza - in incinta Enayati Medical City, care are o capacitate de 106 paturi din care 12 paturi de terapie intensivă și 14 paturi de spitalizare de zi inclusiv pentru tratamentele oncologice, 6 sali de operatie, 1 sala de angiografie și 2 laboratoare complexe de endoscopie. Oferă servicii si abordări de ultima generație în secțiile de chirurgie toracica, oncologie ginecologica, chirurgie mamara, ortopedie si traumatologie, neurochirurgie, cardiologie, oncologie, radio-oncologie, urologie, chirurgie generala și medicina interna şi asigura ca noi departamente vor fi dezvoltate sub principiile si standardele calitatii care au consacrat Grupul Memorial Healthcare la nivel global.

Aproape 60.000 de pacienti au calcat pragul orasului medical, numai in ambulatorul integrat au fost oferite peste 100.000 de servicii medicale din care un procent 25% dintre servicii au fost de recuperare, ingrijire varstnici, tratament boli cronice in contract cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

Aproape 4000 de interventii chirurgicale in cele 6 sali de operatie ale Spitalului Memorial Bucuresti

Sectiile de geriatrie, ingrijiri paliative, recuperare si neurologie au avut o rata de ocupare de peste 70% in mod costant.

500 de angajati lucreaza in orasul medical din care 80% reprezinta personal medical.

Obiectivele anului 2023 sunt foarte clare si vin din nevoia din piata: primul centru de elita dedicat ingrijirii varstnicilor si recuperare cu focus pe recuperare ortopedica, neurologica si post AVC, dezvoltarea serviciilor de Second Opinion, cresterea abonamentelor premium de tip Concierge Medical, deschiderea primei camere de garda 24/24 pentru pacientii cronici, recuperare, varstnici si post AVC si consolidarea parteneriatului cu spitalul Memorial Healthcare, care aduc in sistemul medical romanesc know how-ul si expertiza lor internationala cu accent pe patient experience si digitalizare. Cifra de afaceri prognozata de 53 milioane de euro pentru anul 2023, cu o crestere de 50% fata de anul trecut, reprezinta doar un obiectiv, cel mai important fiind acela de a consolida pozitia orasului medical de destinatia pacientilor care au nevoie de servicii medicale premium, oferite cu grija si cu atentie la toate elementele integrante ale problemei medicale.

Enayati Hospital – locul in care grija pentru pacienti face minuni

”Ne-am pozitionat de la deschidere ca destinatia medicala a celor care ar pleca din tara pentru astfel de servicii si care acum isi gasesc rezolvarea problemelor medicale aici, fara insa a se face rabat la calitatea actului medical in detrimentul conditiilor. De ex, in Enayati Hospital, spitalul de recuperare, geriatrie si ingrijiri paliative, privim fiecare pacient din perspectiva imbunatatirii calitatii vietii si prelungirii acesteia in conditii optime. In cadrul Enayati Hospital avem grija de pacienti cu artroplastii de sold si de genunchi, Hemiplegii /hemipareze post AVC ischemice sau hemoragice, Boli degenerative de tip artrozic (ex: BAVP), Patologii ale coloanei vertebrale postoperator (ex: hernii de disc operate; stenoza de canal lombar), Recuperare in afectiuni neurologice degenerative, Demente vasculare si degenerative mixte, Ateromatoza intracerebrala, HTA, Accidenta vascular cerebral ischemic trombotic sau embolic, Accident vascular cerebral hemoragic, Boala Parkinson, Mielopatii, Scleroza multipla. In cadrul sectiei de ingrijiri paliative usuram viata pacientilor cu tumori de pancreas, de plaman, de san, de colon si cerebrale”, dr. Wargha Enayati.

”In Enayati Hospital nu renuntam la lupta”

Unul dintre cazurile interesante tratate cu rezultate remarcabile este cel al unei paciente în vârstă de 65 de ani, victimă a unui politraumatism rutier în urmă cu 3 ani, soldat cu traumatism cranio-cerebral sever, internată anterior în clinica de îngrijiri paliative a Enayati Medical City care a fost preluată în clinica de recuperare medicală de aproximativ 7 luni, după ce a fost supusă mai multor intervenții neurochirurgicale de evacuare a hematomului cerebral restant și de înlocuire a șuntului ventriculo-peritoneal. S-a urmărit stabilizarea neurologică și neurochirurgicală a pacientei. S-au asigurat servicii de îngrijire specifice complexe. Au fost controlate posibilele riscuri infecțioase nozocomiale, pacienta la internare fiind multiplu colonizată cu patogeni multirezistenți la nivelul căilor respiratorii, gastrostomei și urinar, pe parcursul celor 7 luni de internare aceasta nesuferind niciun episod infecțios manifest clinic sau paraclinic. Au fost asigurate consulturile si investigatiile interdisciplinare necesare. Beneficiind de tratament specific de recuperare, in prezent pacienta este conștientă, cooperantă, echilibrată cardiovascular, pulmonar și neurologic, comunică verbal în mod satisfăcător cu membrii familiei și cu personalul medical, continuă programul de recuperare inițiat și urmează a beneficia de o noua intervenție chirurgicală.

Enayati Medical City este un Oraș Medical cu suflet, primul ecosistem medical din România, bazat pe inovație și empatie. Un complex ce ridică standardele actuale prin integrarea armonioasă a două spitale, unul operat de Grupul Memorial Healthcare si Enayati Hospital, împreună cu un centru rezidențial premium pentru seniori, Enayati Home, si o policlinica cu peste 60 de cabinete – Concierge Medical. Enayati Medical City se bazează pe parteneri medicali de elită pentru a oferi servicii medicale de top. Situati in nordul Bucurestiului pe strada Gh. Ionescu Sisesti nr 8A, orasul medical este fondat de dr Wargha Enayati – fondatorul primei retele medicale private din Romania si al abonamentelor medicale. Telefon 021 9362