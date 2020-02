Dezvăluiri de la clinica groazei din Pitești! O mamă a povestit momentele cumplite prin care a trecut copilul ei

În urmă cu aproximativ un an, o altă familie a trecut prin momente de panică în aceeași clinică unde copilul de 4 ani a murit în urma anesteziei. Mămica venise cu fiica ei de doar 3 ani pentru o intervenție după ce își fracturase doi dinți. Aceasta susține că i s-a recomandat tot anestezia generală.

Doctorul stomatolog a consultat-o după care a spus ca nu are ce să-i facă decât anestezie totala. Am asteptat anestezistul, a discutat cu noi. Normal ca n-am cerut-o noi. Ni s a recomandat. Ni s-a spus asa. Copilul este foarte mic și nu cooperează. Și singura solutie ar fi sa-i facem analgo sedare. Cat costa? 1300 de lei”, a declarat mama copilului, LILIANA BREZOI.

După ce a primit asigurări că va fi bine, părinții fețiței au și semnat acordul pentru anestezia generală. Mama copilului susține că după ce a fost întâi sedată, medicul anestezit nu i-a găsit vena pentru a continua procedura.

”I-a dat somnifer si apoi am mers in cabinet m am asezat eu pe scaun cu fetita in brate si a incercat sa-i bage branula. Nu a reușit. A chinuit-o. În manute, în ambele, în picioruse, la un moment dat a zis ca nu vrea sa o chinuie. A venit sotul, a luat-o si a plecat cu ea la masina. Eu am ramas sa intreb ce fac cu ea in situatia in care se afla. Mi-a zis ca nu se intampla absolut nimic, o sa si revina in doua ore.

Părinții s-au speriat și au plecat în grabă spre spitalul de pediatrie pentru a fi stabilizată.

”Dupa doua ore, normal, copilul a dormit, s-a trezit, avea vedenii ca e doctorul, ca e negru, asa il vazuse”, a mai spus mama fetiței.

Pentru incidentul de atunci, femeia a făcut o reclamație la cabinetul stomatologic de unde i s-a răspuns însă că au fost luate măsuri.