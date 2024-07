Cunoscutul milionar Sorin Constantinescu a anunțat rezultatele analizelor de laborator efectuate pe mostre prelevate din diverse produse disponibile în piețele și supermarketurile din România.

Analizele au relevat depășiri semnificative la pepeni și banane. Sorin Constantinescu a cheltuit aproximativ 2000 de euro pentru a trimite mostrele acestor produse la un laborator din Belgia. Astfel, s-a putut verifica precizia aparatului din ce în ce mai popular în România, care măsoară nivelul de nitrați din fructe și legume, dar s-au putut de asemenea stabili și condițiile de sănătate ale produselor. Echipa Realitatea Plus a fost alături de omul de afaceri pe parcursul experimentului său.

"În România, nu este reglementată din punct de vedere legal, cantitatea maximă de nitrați. Poate să fie orice cantitate, poate să explodeze pepenele că statul nu are nici o treabă. Nitrații aceștia provin din azotul care se pune în sol ca să-i ajute să crească mai repede. Prima mea postare cu pepenele și cu analizele a stârnit o grămadă de controverse. A împărțit internetul în două: unii oameni au fost de acord cu mine că previn și că atrag atenția asupra pericolului care se află în farfurie, alții m-au înjurat și m-au blamat că vreau să ucid producătorii locali. De fapt, totul a pornit de anul trecut de când s-au îmbolnăvit nepoții mei după consumul unui pepene și au avut două săptămâni probleme, cu burtă, cu febră și cu spital. Acum vreo trei luni am fost la un șef de depozit al unui mare supermarket care distribuie în toată țara legume și fructe și el mi-a arătat acest aparat. Nu am spus niciodată că acest aparat este 100% exact și că măsoară la milimetru. Am spus că poate să vă ajute să știți dacă puteți să consumati sau nu puteți să consumați un anumit produs. Poate să dea o eroare, dar dacă rezultatul este pe verde, sigur e bun de consumat, dacă este roșu, dar doar puțin depășită limita, la fel. Dar dacă limitele sunt depășite de cinci ori, de șapte ori, de zece ori... înseamnă că avem o problemă și că trebuie să ne ferim. Zilele astea am discutat cu o grămadă de specialiști, ingineri agronomi, specialiști în chimie, care mi-au explicat exact cum funcționează toate substanțele astea. Dacă s-ar pune în cantitățile indicate pe prospect nu s-ar întâmpla nimic rău. Problema este însă că unii producători sunt foarte lacomi și vor să iasă cu pepeni din iunie pe piață. Am observat că din iunie au început să iasă pepeni în România. După ce am anunțat public pe Facebook, pe Instagram, pe Tik Tok că merg la oricine care e sigur că nu a depășit gradul de substanțe, toți mi-au spus că se coc peste două săptămâni," a spus Sorin Constantinescu.

"Deci toți oamenii de bună credință nu aveau pepeni de la sfârșitul lui iunie, ci aveau pepeni în august. Mi-au spus și șoferi de TIR care duc marfă din Turcia că șeful lor îi pune să descarce direct în câmp pepenii ca și cum ar veni de la producătorii locali. Deci se fac o grămadă de șmecherii și măgării. Am vorbit și cu un inginer agronom care are multe sute de hectare și mi-a confirmat că nu se poate controla această piață a pesticidelor, a azotului, a insecticidelor, a fungicidelor. Este o lipsă totală de control, cei de la direcția fito-sanitară sunt total depășiți de situații, nu fac nici 1% controale din câte ar trebui să facă pentru că nici nu au oameni și nici nu sunt pregătiți. Ca să nu mai lungesc vorba, am făcut peste 10 la analize la tot felul de produse: la pepene, la pepene galben, la banane, la vinete. Am plătit o grămadă de bani pe aceste analize de laborator. A costat în jur de 200 de euro o analiză și am făcut peste 10 analize. Mi-au confirmat ceea ce am spus eu :

-pepene roșu - pe test 800, la analiza de laborator 843. Mult depășit.

-pepene galbene - are depășit floazifopul, care este un ierbicid și este depășit de 30 de ori. În mod normal, valoarea lui trebuia să fie 0.001 și este 0.03.

-pepene de la supermarket - pe aparat a dat 410, pe analiza de laborator este 349. Este o marjă de eroare a aparatului, dar este depășită canitatea de nitrați.

-pătrunjel - nitrați 2070

-banane - ar fi trebuit maxim să fie 200, iar analizele de laborator arată 843

Am făcut analize și la roșiile din piață care au ieșit bune. Am fost cu cei de la Realitatea TV să le testăm. De asemenea, dovleceii au ieșit buni," a mai spus Sorin Constantinescu.

Un astfel de aparat care îți arată ce nitrați sunt în produse costă 140-150 de euro.