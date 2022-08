La fel ca în România, și în penitenciarele franceze este interzisă deținerea telefoanelor mobile, dar interdicția nu reprezintă o problemă pentru patru români.

În live-urile de pe TikTok unii dintre ei cer să li se vireze bani, spunând că le este foame și nu au țigări.

Recunosc cu mândrie că sunt închiși în penitenciarul Belfort, și spun că se descurcă și ei cum pot – aici făcând referire la faptul că au telefoane mobile și internet.

Au sute de ”spectatori” cărora le spun că au fost închiși pentru înșelăciuni, nu acceptă comentariile negative și sar imediat cu injurii, precizând: „O să ieșim noi de aici, că doar nu am omorât pe nimeni”, după care îi jignesc pe cei ce le urează: „La mulți ani”.

Însă, unul dintre deținuți, care are porecla Tagarici și este din Focșani, se laudă că mai are 2 luni de stat, dar se plânge că nu are ce mânca.

”Ce femei, mă, ce femei? Dacă aveam femeie... păi ce? Băi, mi-e foame, nu mai pot de foame. Nici țigări nu mai am. Scrieți-mi pe privat și vă dau contul, mai dați și voi un ban acolo. Trimiteți, mă! Să merg mâine la magazin”, spune el, adresându-se, în general, femeilor.