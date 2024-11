„El a împiedicat America să aibă o femeie preşedinte de două ori. Femeile sunt doar pentru sex, să nu uitaţi asta niciodată”, a proclamat brazilianul, făcând referire la victoriile lui Donald Trump în faţa lui Hillary Clinton (2016) şi Kamalei Harris.

Postarea este însoţită de o imagine cu Donald Trump purtând o cruce catolică drept colier şi dinţi argintii.

Bro stopped America from having a female president TWICE.



Woman only for sex , never forget it. pic.twitter.com/CSFdKCNmlI