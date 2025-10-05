Câciu invocă faptul că "autoutilitara este, prin definiție, un mijloc de transport marfă".



"Este ilegală toată achiziția făcută de Cancelarie, dar și orice decont făcut de Guvern pe acele autoutilitare. Cancelaria primului-ministru ar trebui să denunțe contractul și să dea mașinile înapoi. Dacă nu are mașini, să ceară ANAF să îi găsească la confiscări (e plin parcul auto). Dacă vrea mașini, să facă comodat la RAPPS, dar să se încadreze în cota de combustibil a SGG", a scris deputatul, duminică, pe Facebook.