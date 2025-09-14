Evenimentul este convocat la inițiativa a peste trei sferturi din membrii Asociației și reprezintă un semnal clar al dorinței de schimbare și de modernizare în interiorul uneia dintre cele mai importante structuri de cooperare din domeniul infrastructurii de transport aerian din țară.

Sub semnul unui apel la revitalizare și profesionalism, demersul vine pe fondul nemulțumirilor tot mai accentuate legate de o conducere considerată de mulți ca fiind ternă, lipsită de viziune și reactivă în fața marilor provocări ale industriei. Membrii semnatari își exprimă dorința pentru un nou început (după ce aceeași conducere a stat în prim-plan timp de 25 de ani), unul care să pună în prim-plan inovația, transparența și colaborarea reală între aeroporturile din România.

Este momentul ca AAR să își recapete relevanța și vocea în sectorul aviației. Avem nevoie de o conducere conectată la realitățile din teren, care să fie în permanent dialog cu autoritățile și cu partenerii din industrie, nu doar o prezență simbolică. Dorim un suflu proaspăt în conducerea Asociației ”, declară un director de aeroport sub protecția anonimatului.

