Dacă în acest moment, fiecare ministru are câte patru consilieri, odată cu adoptarea pachetului doi de măsuri, vor avea numai trei. Nu face excepție nici premierul României, care în loc de opt consilieri va avea cinci.

Concedierile în masă vor fi și la Poliția Locală, unde 4.000 de polițiști își vor pierde locurile de muncă. Ministrul consideră că o reducere de personal este „în favoarea autorității locale pentru că este eliberare de buget acolo unde este vorba de personal care este angajat”.

Mai mult, Cseke Attila a spus că este de părere că cei care vor rămâne fără locuri de muncă nu vor avea probleme în a-și găsi un nou job. Asta dacă sunt buni, a ținut ministrul să adauge.