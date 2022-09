„În lagărele de muncă forțată din Uniunea Sovietică, îți știau numele și tu știai sub ce lege ai fost închis, erai un individ. În lagărele de concentrare germane, nu mai aveai individualitate”, a afirmat Soloviov, potricvit HotNews.ro.

Potrivit acestuia, gulagurile sovietice, erau „pentru a reeduca”, în schimb, un lagăr de concentrare nazist, „un lagăr de concentrare european, avea scopul de a te distruge ca persoană și să te rupă în bucăți”.

Meanwhile on Russian state TV: the latest propaganda assignment seems to be "Everything is better in Russia." Propagandists are taking turns giving examples. Without a hint of irony, host Vladimir Solovyov explained why Soviet Gulags were better than German concentration camps. pic.twitter.com/nvDhAG2i4H