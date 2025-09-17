Rămășițele umane și materialele organice se amestecă cu aer cald și sunt întoarse periodic până când corpul se transformă într-un material asemănător solului, care poate fi apoi oferit familiei persoanei decedate.

Susținătorii acestei practici susțin că este o alternativă ecologică și mai puțin costisitoare față de înmormântările și incinerările tradiționale, folosind mai puțină energie și fără a implica utilizarea formaldehidei sau eliberarea în atmosferă a dioxidului de carbon și a mercurului.

Ei mai afirmă că ajută la reducerea suprafeței de teren necesare cimitirelor și a cantității de lemn exploatat pentru sicrie.

Oponenții au argumentat că compostarea umană este lipsită de respect sau contravine credințelor religioase tradiționale.