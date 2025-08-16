Inițial, fata fusese internată la Maternitatea Bega. Acolo, medicii i-au spus că nu are nevoie de tratament și au trimis-o acasă, în ciuda faptului că durerile persistau. După două ore, fata a mers la maternitate Odobescu, fiindcă avea contracții puternice. Medicii de acolo și-au dat seama că intrase în travaliu și au internat-o. Din păcate, la scurt timp după naștere, adolescenta a intrat în stop cardio-respirator. Medicii au încercat să o resusciteze, însă fără rezultat.

Specialiștii suspectează că de vină pentru deces a fost o embolie pulmonară, o complicație rară și gravă.

După deces, familia fetei a intrat în conflict cu medicii, despre care spun că au tratat-o cu indiferență. Pe fir au intrat și polițiștii, care au demarat o anchetă.