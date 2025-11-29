Lumea artistică deplânge moartea dramaturgului și scenaristului britanic Tom Stoppard, care s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. Anunțul a fost făcut de agenția sa, United Agents, care a transmis că „iubitul nostru client și prieten... a murit în pace acasă, în Dorset, înconjurat de familia sa”.

Născut în Cehoslovacia, Stoppard a avut o traiectorie neconvențională, reușind să câștige numeroase distincții prestigioase pe ambele părți ale Atlanticului, deși se lăsase de școală la doar 17 ani. Cea mai recentă recunoaștere a venit în 2023, când a câștigat un Premiu Tony pentru piesa sa, „Leopoldstadt”. De asemenea, el a fost laureat al unui Premiu Oscar în 1998 pentru scenariul filmului „Shakespeare in Love”, scris alături de Marc Norman.

Filosofia jocului

Stoppard și-a delectat constant publicul cu o operă complexă și intelectuală, fiind renumit pentru capacitatea sa de a asocia teme aparent incompatibile. De exemplu, a combinat filosofia cu gimnastica în piesa „Jumpers” (1972), sau grădinăritul peisagistic din secolul al XIX-lea cu teoria haosului în „Arcadia” (1993). O altă lucrare emblematică, „Rock ‘n’ Roll” (2006), a îmbinat muzica rock, disidenții cehi și poezia de dragoste a lui Sappho.

De-a lungul carierei, Stoppard a scris peste 30 de piese de teatru, alături de un flux constant de lucrări pentru televiziune și radio. În 2014, influența sa asupra scenei a fost recunoscută oficial, fiind declarat „cel mai mare dramaturg în viață” în cadrul London Evening Standard Theatre Awards.

Filosofia sa despre artă era clară și profundă. Într-un interviu din anii 1970, el a explicat viziunea sa despre teatru: „Teatrul este în primul rând o recreare. Dar nu este doar un loc de joacă pentru copii; poate fi o recreare pentru oamenii cărora le place să-și dezvolte mintea”.