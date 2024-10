Cea mai mare asociaţie patronală din România estimează că adâncirea deficitului bugetar scoate bani din economia reală, iar unele companii îşi amână investiţiile în aşteptarea unei corecţii fiscale, transmite Reuters.



Alegerile parlamentare şi prezidenţiale din lunile noiembrie şi decembrie au declanşat un val de cheltuieli care ar urma să ducă deficitul bugetar la 8% din PIB în acest an. Guvernul care va rezulta în urma alegerilor se va confrunta cu dificila sarcină de a readuce deficitul sub pragul de 3% din PIB cerut de Uniunea Europeană iar atât agenţiile de rating cât şi analiştii se aşteaptă la majorări de taxe.



În absenţa unui proiect de buget pe 2025, investitorii se tem de "o terapie de şoc, adică taxe surprinzătoare impuse sectorului privat", spune Radu Burnete, director executiv al Confederaţiei Patronale Concordia, într-un interviu pentru Reuters.



"Un deficit de 8% din PIB este periculos pentru că dacă se întâmplă ceva -război, o calamitate - Romania nu va mai avea spaţiu pentru a se împrumuta. Vrem să vedem un plan concret pentru a readuce deficitul sub control, unul care să facă şi cheltuielile statului mai eficiente", a adăugat Radu Burnete.



Concordia reprezintă companii din 17 sectoare esenţiale pentru economia românească, care au o contribuţie totală de 26% din PIB.



"Dacă salariile vor continua să crească mai rapid decât productivitatea, cum se întâmplă acum, fără a crea alte avantaje competitive, cel puţin 13 industrii vor vedea firme care se închid sau se restructurează", a spus Burnete.



Agenţia de rating S&P a informat că, în ultimul an, România a avut una din cele mai mari creşteri ale veniturilor disponibile din întreaga lume, graţie unei majorări salariale de 20% în sectorul public, creşterii salariului minim şi unei majorări substanţiale a pensiilor.



Burnete a apreciat că economia românescă este afectată de majorările salariale precum şi de preţurile mari la energie care, chiar dacă sunt plafonate pentru unele industrii, sunt mai mari decât cele ale competitorilor asiatici, în special în industriile mari exportatoare, precum cele de componente pentru autoturisme şi mobilă.



De asemenea, Burnete a spus că există obstacole mult prea mari pentru IMM-urile din România care vor să deschidă sucursale sau subsidiare în blocul comunitar, o piaţă unică ce are 27 de coduri fiscale şi juridice diferite. "Am dori să vedem o simplificare", a spus directorul Concordia.