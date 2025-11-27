Apa caldă băută pe stomacul gol

Un studiu științific, recent, vorbeşte despre beneficiile apei călduțe băute pe stomacul gol. Aceasta ajută la pierderea în greutate. Cercetătorii susțin că este suficient să se bea un singur pahar cu apă călduță, înainte de micul dejun, pentru accelerarea procesului de ardere a caloriilor cu 13%, ceea ce implicit duce la pierderea în greutate, scrie alwakeelnews.com.

De asemenea, specialistul în nutriție, Sanad Mahmud, a declarat pentru aceeași sursă că beneficiile apei călduțe băute pe stomacul gol sunt mai multe și sunt următoarele:

ajută la arderea caloriilor;

stimulează digestia;

ajută la eliminarea toxinelor din organism;

contribuie la menținea imunității;

stimulează tranzitul intenstinal;

reduce durerile de cap;

relaxează mușchii încordați;

stimulează circulația sangvină;

regenerează celulele și ajută la menținerea sănătoasă a acestora, întârziind astfel procesul de îmbătrânire.

Pentru toate aceste beneficii enorme aduse sănătății, nutriționistul ne sfătuiește să consumăm zilnic un pahar de apă călduță pe stomacul gol. Pentru o aromă plăcută se poate adăuga și puțină lămâie în paharul cu apă.