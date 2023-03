Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, astăzi, 29 martie, a avut loc comunicarea rezultatelor obținute de elevii de clasa a VIII-a care au participat la simularea probelor scrise din cadrul Evaluării Naționale (an școlar 2022 - 2023), informează ministerul într-un comunicat de presă. Conform datelor, materia care le pune cele mai multe probleme elevilor rămâne Matematica, unde aproximativ 40,8% dintre elevii care au participat la simulare au luat note cuprinse între 1 și 4. Ponderea celor care au luat între 5 și 6 este de 18,5%. La polul opus, cel mai bine s-a stat la Limba și literatura maternă, unde doar 18,3% dintre copii au luat o notă sub 5. Cât privește rezultatele de la Limba și literatura română, 24,7% dintre elevi au luat o notă sub 5.