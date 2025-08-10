Pielea care îmbătrâneşte se întinde, se contractă şi se încreţeşte sub presiune şi aşa se formează ridurile, potrivit unor noi dovezi experimentale obţinute de oamenii de ştiinţă de la Universitatea Binghamton.

Analizând mostre de piele umană, cercetătorii au descoperit că pielea îmbătrânită este mai predispusă la riduri. Dar de ce se întâmplă acest lucru? Ridurile apar atunci când pielea se întinde într-o direcţie şi se contractă în cealaltă, provocând încreţirea acesteia, iar acest fenomen se accentuează odată cu înaintarea în vârstă.

Pentru a exemplifica, gândiţi-vă la un hanorac. După ani de purtare, se lărgeşte în diferite locuri. Pielea se comportă similar, spun cercetătorii.

„Nu mai este doar o teorie. Avem acum dovezi experimentale clare, care dezvăluie mecanismul fizic prin care se formează ridurile odată cu înaintarea în vârstă”, a declarat Guy German, conferenţiar universitar la departamentul de bioinginerie medicală a universităţii din New York, citat într-un comunicat.

Oamenii de ştiinţă au crezut până acum că pielea se ridează odată cu vârsta din cauza mai multor factori (de exemplu, genetica, afecţiuni patologice şi deteriorarea pielii cauzată de soare).

Cercetări anterioare, bazate pe simulări realizate pe calculator, au arătat schimbări în proprietăţile mecanice şi în structura stratului mijlociu al pielii, dermul - stratul care conţine colagen şi elastină şi oferă suport structural pielii -, odată cu îmbătrânirea, dar acest lucru nu a fost validat niciodată experimental, cu mostre reale de piele, până acum.

„Când am intrat în acest domeniu, acesta a fost unul dintre scopurile mele, să pot să înţeleg îmbătrânirea. Industria cosmetică lansează atât de multe produse anti-îmbătrânire, încât poate fi derutant să ştii care sunt bune şi care nu au efect. Pentru că dacă mă uit la televizor, la radio, online, în magazine, mi se spun 1.000 de lucruri diferite despre cum să-mi îmbunătăţesc sănătatea pielii şi vreau să ştiu ce e corect şi ce nu. Şi m-am gândit să descopăr singur”, a explicat German.

Pielea se află într-o stare de semi-întindere, iar aceste forţe se modifică pe măsură ce înaintăm în vârstă. Stratului exterior, stratum corneum, stratul cornos de la suprafaţa epidermei, i se măreşte treptat rigiditatea, în timp ce stratul interior devine mai moale, pe măsură ce densitatea reţelei de colagen scade, au constatat cercetătorii.

Echipa a folosit un tensometru cu forţă redusă pentru a întinde fâşii foarte mici de piele de la persoane cu vârste între 16 şi 91 de ani, simulând forţele la care pielea este supusă în mod natural. Ei au descoperit că atunci când pielea este întinsă într-o direcţie, se contractă în cealaltă. Însă această contracţie devine mai pronunţată odată cu vârsta, ducând la formarea ridurilor.

„Dacă întinzi, de exemplu, o jucărie din plastic moale ea se întinde pe orizontală, dar se micşorează în cealaltă direcţie, şi devine mai subţire. Aşa face şi pielea. Pe măsură ce îmbătrâneşti, această contracţie se amplifică. Iar dacă pielea se contractă prea mult, se încreţeşte. Aşa se formează ridurile”, spune German.

Cercetătorii au monitorizat cu atenţie modul în care ţesutul cutanat a reacţionat la întindere. În timp, pielea îşi pierde din volum prin eliminarea lichidului, au arătat experimentele echipei, ceea ce agravează efectele ridurilor.

Această caracteristică a pielii, care combină elasticitatea cu capacitatea sa de a pierde sau de a reţine lichide prin pori, este importantă şi nu a mai fost documentată până acum.

Pielea are un anumit set de proprietăţi mecanice când o persoană este tânără, dar odată cu vârsta, lucrurile încep să se schimbe şi să devină puţin „ciudate”.

„Odată cu trecerea timpului, structura pielii se degradează, iar aceasta tinde să se întindă mai mult pe orizontală, favorizând apariţia ridurilor. Cauza stă în faptul că pielea nu se află într-o stare complet relaxată, ci este permanent uşor tensionată. Astfel, forţele interne proprii ţesutului cutanat devin motorul care impulsionează procesul de formare a ridurilor”, a menţionat cercetătorul.

Prin explorarea caracteristicilor pielii şi a transformărilor pe care le suferă odată cu trecerea timpului, se deschid noi perspective pentru înţelegerea şi tratarea eficientă a unei game largi de afecţiuni cutanate.

Îmbătrânirea prematură, cauzată de perioade îndelungate petrecute la soare, poate avea acelaşi efect asupra pielii la fel ca îmbătrânirea naturală în timp.

„Dacă îţi desfăşori întreaga activitate în aer liber, ai şanse mai mari să dezvolţi o piele mai îmbătrânită şi mai ridată decât persoanele care lucrează în interior. Efectele îmbătrânirii naturale şi ale celei cauzate de expunerea la soare sunt, în esenţă, similare”, a mai spus cercetătorul.

Studiul său va fi publicat în numărul din luna octombrie al Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials.