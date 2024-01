Elena Lasconi, primarul orașului Câmpulung Muscel, l-a atacat pe liderul USR, Cătălin Drulă, în cadrul ședinței Comitetului Politic al formațiunii, desfășurate duminică.

Potrivit presei centrale, Elena Lasconi a spus în ședință că, în situația în care USR nu ia 20% în alegerile europarlamentare de anul acesta, întreaga conducere a partidului trebuie să demisioneze.

De asemenea, ea le-a transmis colegilor că, după ce i s-a dat „un șut în fund” de pe lista la europarlamentare, a cerut o discuție cu conducerea partidului, pe care o așteaptă de trei luni. Mai mult, Lasconi a criticat și alianța USR cu PMP și Forța Dreptei.

„Am spus că rufele murdare se spală-n familie. După ce am primit un șut în fund, pe românește, de pe lista de europarlamentare, un singur lucru am cerut, să am o discuție cu Biroul Național. De trei luni aștept asta. Și, când mi s-a spus că va fi posibil, nu m-a mai sunat absolut nimeni. Genul ăsta de decizii luate de sus în jos, genul ăsta de lipsă de respect pentru un membru de partid, nu mai zic că suntem o echipă, nu ne aduce decât apatie. Cine, Doamne, iartă-mă, o să mai lipească afișe în campanie, dacă suntem tratați așa? Într-o zi ești uliu, în alta cioară”.