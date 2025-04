Sunt cel care a adus in prim planul publicului problema plagiatelor. Parcursul meu a fost unul care a servit adevărul. În 2014 am pierdut șefia partidului Mișcarea Populară. Dinamica pe care a luat o partidul nu mi-a plăcut. Am fost 100% de acord cu libertatea pe care mi-a lăsat-o Traian Băsescu, aceea de a aduce educația la un nivel mai bun.

Referitor la scandalul cu Victor Ponta, văd că nu i-a ajuns că i-am încheiat viața politică odată cu plagiatul și vrea a doua oară să îi închid viata politică a doua oară. Sursa revistei Nature e Victor Ponta. O fi fost cineva care le-a trimis subiectul. La acea vreme, 19 iunie 2012, Ponta era premier, eu eram consilier prezidențial. Dacă el a spus ca eu sunt sursa, lui cine i-a spus așa ceva? Dacă premierului României îi spune cine e sursa unei dezvăluiri, atunci...Victore, ție cine ți-a spus că eu sunt sursa revistei Nature.

„Anulare alegerilor a fost un cataclism democratic pentru România”

Dacă aș fi Superman, să pot să dau timpul înapoi, la-ș da înapoi vreo doi ani de zile și aș face totul ca anularea alegerilor să nu se întâmple. A fost o trauma colectivă, un cataclism democratic, în România.

Pentru prima oară în istoria noastră, votul poporului a fost furat în 1946, atunci când ne-au alungat regele și au pus la conducerea țării un regim criminal. A doua oară a fost în luna mai 1990. Statul nu e capabil sa organizeze alegeri prezidențiale. Acel stat fondat pe o minciună, în 1990, a ajuns azi într-o fundătură.

Nu cer turul 2 înapoi, dar nici nu am aprobat anularea alegerilor. Cert este că, azi eu nu știu ce s-a întâmplat, deci, dacă eu sunt ales președinte, în 30 de zile vom afla adevărul.

Doar adevărul vindecă. Nu mai putem încă o dată să ajungem ca statul român să fie bazat pe o minciună. Vreau să refondăm statul român pe valori ale adevărului.

La cea mai primitivă examinare fie alegerile au fost anulate abuziv, iar atunci vinovații vor răspunde. Dacă se dovedește în instanță că Georgescu sau alți oameni din jur, în urma unui proces echitabil, au fost vinovați, atunci vor plăti.

Am arătat adevărul fraudelor la examene și al plagiatelor. Am simțit presiuni enorme. Fiica mea, care avea 6 ani, îmi spunea că nu știe de ce o fotografiază pe stradă. Cuvântul cheie la candidatura mea e adevărul. Eu sunt pentru refondare. El e bazat pe minciuna.

Întotdeauna poți face mai mult, dar am făcut cât am putut să fac, în postura de ministru. Am distrus interese financiare prin curățarea „fabricilor de diplome”. Au pierdut 600 milioane de Euro, pe an, din cauza mea. Nu m-a aplaudat nimeni.

În prima zi președinte voi lua legătura cu Șeful Marelui Stat Major pentru apărarea țării. O pace strâmbă nu poate fi decât sursa unui nou război. Interesul României e să se respecte legea internațională.

Trump insistă să aibă contract cu Ucraina pentru metale rare. România trebuie sa fie parte a viitorului acestor resurse”, a declarat Daniel Funeriu.