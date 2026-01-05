Mette Frederiksen a declarat că, dacă SUA atacă militar Groenlanda, „totul se opri, inclusiv NATO și modelul de securitate stabilit după Al Doilea Război Mondial”. Ea a subliniat că Trump trebuie „luat în serios” atunci când insistă asupra subiectului, mai ales după succesul intervenției americane în Venezuela.

„Vreau să fie foarte clar că dacă Statele Unite aleg să atace militar o țară NATO, atunci totul se oprește, inclusiv NATO și modelul de securitate stabilit după Al Doilea Război Mondial”, a declarat Frederiksen.

Amenințările lui Trump

Președintele SUA a afirmat recent că „ne vom ocupa de Groenlanda în cam două luni” și că insula reprezintă o „necesitate strategică” datorită resurselor minerale și poziției arctice. Trump a refuzat să excludă folosirea forței, relansând ideea exprimată încă din primul mandat, conform POLITICO.

„Ne vom ocupa de Groenlanda în cam două luni. O să vorbim de Groenlanda în vreo 20 de zile”, a amenințat președintele american recent, fără să dea detalii.

Premierul groenlandez Jens-Frederik Nielsen a cerut lui Trump să renunțe la „fanteziile cu anexarea”, calificând retorica ca „absolut inacceptabilă”. El a precizat că Groenlanda rămâne „căminul și teritoriul nostru” și este deschis dialogului doar prin canale oficiale, respectând dreptul internațional.

„Amenințările, presiunile și discuțiile despre anexări nu au ce căuta între prieteni. Nu așa se vorbește cu un popor care a demonstrat responsabilitate, stabilitate și loialitate de fiecare dată.

Ce e prea mult e prea mult. Fără presiune. Fără aluzii. Fără fantezii despre anexare.

UE va continua să respecte principiile suveranității naționale, integrității teritoriale și inviolabilității frontierelor.

Acestea sunt principii universale și le vom proteja mereu, mai ales atunci când integritatea teritorială a unui stat-membru al Uniunii Europene este pusă la îndoială”, a declarat Nielsen.

Germania, Lituania, Franța și UE au exprimat solidaritate, subliniind suveranitatea și integritatea teritorială. Premierul britanic Keir Starmer a afirmat că viitorul Groenlandei îl decid doar Danemarca și locuitorii săi, susținând poziția lui Frederiksen. Țări nordice precum Finlanda, Suedia și Norvegia au postat mesaje de susținere.