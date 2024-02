Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, afirmă că are peste 30% în sondaje. ”Cndidez ca să câştig, ar fi păcat ca după aceşti 3 ani, pentru că unul am plătit datorii, în care am dus lucrurile într-o direcţie corectă, normală, să se întoarcă PSD cu ce a făcut în cei 12 ani”, a spus primarul despre alegerile locale din acest an.