"Multumesc, dl director, pentru amabilitatea de a-mi face o fotografie, aici in uleiurile voltatile. Cine vrea, va astept cu drag sa facem o baita (...). Multumesc dl director, multumesc, membru al familiei mele…", spune Morega, in video-ul care a devenit viral pe internet.



După imaginile apărute în spațiul public, Dan Ilie Morega susține că filmarea a fost furată din telefonul său.



"Nu am nicio problema. Eu sunt in luna in care a decis Tribunalul Bucuresti sa fiu arest la domiciliu. Sunt la domiciliu si fac ce doresc. Ca altii au intrat in fotografiile mele, va dati seama ca acum intra in intimitatea dvs privata cand vreti si unde vreti. A intrat cineva in galeria mea foto", mai spune fostul baron de Gorj.

