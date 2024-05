Dan Ilie Morega isi doreste sã meargã la psihiatrie pentru a face o expertizã medico-legală.

Astfel, doreste sa demonstreze că nu ar fi avut discernământ când s-a urcat in repetate rânduri la volan, desi nu mai avea acest drept. Initial, Dan Ilie Morega a sustinut că avea voie sã conducă, că se simtea bine din punct de vedere psihiatric, iar apoi s-a razgândit. Tocmai, în cazul in care se demonstreazã că nu avea discernământ, atunci ar putea scăpa cu o condamnare usoar. El este cercetat pentru că a condus in repetate rânduri făr un permis de conducere valabil, dar si pentru violente după ce a agresat o jurnalist care a intrat in biroul său.