”Plecarea trupelor americane din România, cuplată cu neplecarea trupelor americane din Polonia, cuplată dacă vreți cu prezența tot mai masivă a Federatiei Ruse si ale victoriilor care să vină la Marea Neagră, asta duce România în cea mai cumplită situație de securitate de aici înainte.

Sigur s-a deschis șampania la Moscova, bine nu știu dacă au dat importanță dar un râs cinic a fost la Moscova.



Importanta strategică a României s-a diminuat, rușii au văzut asta, este evident o vulnerabilitate, iar într-un spațiu în care ai și Transnistria, și prezență de trupă rusă, și Marea Neagră. și platou continental și gaze pe care vrei să le scoți, este evident că toate acestea duc România într-o situație de insecuritate pe care n-am mai îîntâlnit-o de mul”,m a spus Dan Dungaciu la Realitatea Plus.

Americanii retrag trupe din România, Moșteanu vorbește despre o „ajustare”