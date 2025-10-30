Dan Dungaciu, despre plecarea trupelor americane din România: „S-a deschis șampania la Moscova. Rușii au văzut că România este vulnerabilă”

Soldați americani. Foto: Profimedia
"România este în cea mai cumplită situație de securitate." Acesta este avertismentul dur lansat de Dan Dungaciu în exclusivitate la Realitatea PLUS. Analistul politic susține că retragerea trupelor SUA din România ne face vulnerabili în fața Kremlinului. Mai mult, Dungaciu a precizat că soldații americani din Polonia rămân în continuare. 

”Plecarea trupelor americane din România, cuplată cu neplecarea trupelor americane din Polonia, cuplată dacă vreți cu prezența tot mai masivă a Federatiei Ruse si ale victoriilor care să vină la Marea Neagră, asta duce România în cea mai cumplită situație de securitate de aici înainte.

Sigur s-a deschis șampania la Moscova, bine nu știu dacă au dat importanță dar un râs cinic a fost la Moscova.

Importanta strategică a României s-a diminuat, rușii au văzut asta, este evident o vulnerabilitate, iar într-un spațiu în care ai și Transnistria, și prezență de trupă rusă, și Marea Neagră. și platou continental și gaze pe care vrei să le scoți, este evident că toate acestea duc România într-o situație de insecuritate pe care n-am mai îîntâlnit-o de mul”,m a spus Dan Dungaciu la Realitatea Plus. 

