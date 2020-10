Dan Bittman la “Legile Puterii”: Este degradant ca unui artist să i se ia dreptul la muncă timp de 9 luni! Virusul nu trăiește numai în teatre sau săli de spectacole

“Este degradant ca un artist să nu mai muncească și să i se ia dreptul la muncă timp de 9 luni! Eu nu mă leg de peste tot, nu, eu vorbesc de România. Hai să fim înțeleși. Covidul nu trăiește în pub-uri, nu trăiește numai în teatre, nu trăiește numai în săli de spectacole, nu trăiește numai în săli de joc. Covidul nu trăiește, trăiește printre noi.

Nu se aruncă la un metru jumate, cât credem noi că este distanțarea, poate să fie oriunde, la orice distanță de noi, la 2 metri, la 3 metri, la 5, n-are importanță. Asta e o prostie pe care noi încercăm acuma să o ducem la rang de lege. Altfel trebuie combătute aceste lucruri, dacă se dorește," a afirmat artistul, în direct la "Legile Puterii de la Realitatea Plus.

Astă-vară, din imaginile văzute de mine, în toate stațiunile de pe litoral, erau sute de mii de oameni care nu aveau măști, nici pe plajă și nici nu le doream (...) și ne-am trezit în toamnă că trebuie să ne punem măști, deși n-aveam de ce. Hai să fim serioși. La 200 de cazuri, noi scoteam Armata pe străzi, la aceleași 200 de cazuri, vestiții noștri conducători făceau un desant aerian formidabil și duceau românii la muncă, români infectați, români neinfectați, nimeni nu i-a testat nopți la rând, cu avioane de pe aeroportul din Cluj”, a mai afirmat Bittman.

Artistul a combătut niște informații apărute despre el de-a lungul ultimilor ani.

“În România, mai nou, de cel puțin 2-3 ani, dacă vrei sa discreditezi o personalitate, indiferent, nu vorbesc acuma de mine, de oricine, spui ori că e pesedist, ori că mănâncă bani de la stat. Astea sunt argumentele cu care sunt combătut, și nu cu altele, în ultima perioadă. (...) Nu am fost niciodată, nu sunt pesedist, prin natura meseriei mele de 40 de ani sunt liberal, pentru că înainte de a se forma în România modernă Partidul Liberal, eu am cântat și am muncit în mod liberal în această țară și pe vremea comuniștilor, și acum. Nu am cum să fiu altceva decât ceea ce sunt.

Cât despre cealaltă marotă, că aș mânca din banii săracilor contribuabili, iarăși trebuie să vin să vă spun că vă pun la dispoziție atât eu cât și formația Holograf toată contabilitatea formației, unde veți putea remarca că nici măcar 0,1% din spectacolele pe care le-am produs vreodată nu au legătură cu banul public”, a afirmat Bittman, potrivit Realitatea de Bucuresti.