Precizările au fost făcute în cadrul unei dezbateri, organizate la Cluj, între cei trei candidaţi la conducerea USR PLUS: Dan Barna, Dacian Cioloş şi Irineu Darău.



"Am avut o întâlnire şi cu primarul Clujului, domnul Emil Boc, în care i-am transmis foarte clar că pentru USR PLUS ideea de a continua cu Florin Cîţu nu este o opţiune pe masă. Nu este un moft, nu este un punct de vedere pe care îl exprimăm într-un context în care aşteptăm să primim sau să se întâmple ceva. Este o situaţie foarte clară. În această coaliţie, premierul a pierdut sprijinul unuia dintre membrii coaliţiei, respectiv al USR PLUS, şi este nevoie ca PNL să vină cu o nouă propunere de premier, pentru a putea, eventual, discuta de o altă coaliţie. Altfel, mergem în opoziţie şi le urăm succes alături de PSD", a spus Barna.



El a menţionat că USR PLUS a decis să iasă de la guvernare, deoarece premierul Florin Cîţu nu mai respecta acordul coaliţiei, "pariind, probabil, în sinea dânsului" pe faptul că reprezentanţii USR PLUS vor rămâne "pe post de paiaţe în debara".