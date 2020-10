Dan Barna: "PSD a pierdut alegerile la Bucuresti. Se incearca un complot inimaginar"

"PSD a pierdut alegerile la Bucuresti. La Sectorul 1, Tudorache a incercat sa fraudeze alegerile si a fost prins. In disperare de cauza s-au gandit sa inventeze o minciuna mai mare. (...) Au jucat o carte mai mare azi-noapte pe televiziunile de casa incercand sa prosteasca bucurestenii ca niste imagini banale, firesti, care sunt dovada unui complot inimaginar. Voi demonta fiecare minciuna si voi arata nu doar ca Clotilde Armand este primarul Sectorului 1, ci si ca scaparea de PSD e o chestiune de viata si de moarte", a afirmat Barna.

Copresedintele USR a luat pas cu pas fiecare aspect important din imaginile care au devenit deja virale in media, facand chiar obiectul unui dosar deschis de Parchetul General, precizand:

"Ideea ca imaginile ar fi fost de aseara (30 septembrie -n.r.) este o minciuna ordinara. Sunt din seara zilei de luni (28 septembrie - n.r.), cand Biroul Electoral de Sector (BES) 1 era in plina activitate, incercand sa valideze activitatea celor 9 sau 11 sectii. Deci, BES1 era deschis si in activitate, iar reprezentantii tuturor partidelor erau acolo.

Idee ca s-a plecat cu sacii pe usa: Usa respectiva da in sectia de vot.

Ideea ca USR a furat sacii: Domnul care ia sacii face parte din personalul tehnic al BES 1, respectiv angajat DGASPC Sector 1 pe timpul desfășurării activității biroului, e soferul lui Tudorache si a iesit cu sacii la dispozitia presedintelui sectiei.

BES cu presonalul sau a decis ca sa reverifice procese verbale si sa renumere semnaturile pentru a putea inchide procesele verbale.

Setul de iamgini cu sacii readusi in incapere: In imagini apare un domn, Galca Mihai Florentin, reprentant in birou electoral din partea unui alt partid decat USR PLUS".

In concluzie, Dan Barna a subliniat ca la bazat acestui "scenariu" pus la cale de social-democrati este incercarea de "a pune sub presiune BES1".

"Repet si sunt foarte clar: nu vom accepta nicio presiune de acest tip! Oricata mizerie va fi distribuita (...), USR va ramane consecvent principiului legalitatii", a conchis acesta.

Referitor la afirmatiile liderilor PSD privind anularea alegerilor din Capitala, Barna a afirmat ca nu există motive pentru ca acest lucru sa se intample, adăugând că se îndoieşte că Biroul Electoral Central ar putea lua o astfel de decizie.

Factual, în momentul de faţă, procesele verbale semnate de reprezentanţii tuturor partidelor în fiecare secţie sunt încărcate în sistem. Datele sunt coerente şi se leagă cele din procesele verbale cu cele din sistem. Rezultatul e cel cunoscut şi clar. Nu este niciun motiv să se anuleze alegerile. Gogoriţa, bătaia de joc cu filmul am explicat-o. Arată disperare teribilă pentru Tudorache şi pur şi simplu imposibilitatea PSD de a accepta că bucureştenii i-au dat afară cu mătura din Capitală", a aratat reprezentantul USR.