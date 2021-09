„A fost o decizie ieri a Biroului Național al USR PLUS, o decizie în unanimitate, vom vota orice moțiune, moțiunea care ajunge prima la vot va avea susținerea noastră.

Depinde foarte mult dacă PSD-ul și Marcel Ciolacu decid să-l susțină mai departe pe Florin Cîțu și atunci se poate intra direct într-o logică de Guvern PNL-PSD. Altfel, eu cred că această moțiune are șanse foarte mari să treacă. Dacă PSD-ul depunând moțiunea, și-o și votează, moțiunea are toate șansele să treacă, există nu doar teoretic, ci și practic, declarații explicite ale suficientor forțe din Parlament ca moțiunea să treacă”, a declarat Barna la RFI.

Dan Barna a ținut să menționeze că USRPLUS nu a purtat niciun fel de discuții cu social democrații pe tema moțiunii acestora.

„Nu, n-am discutat și nici nu e nimic de discutat aici. O moțiune este un instrument parlamentar prin care se pune la îndoială susținerea sau nu a Guvernului. Fie această moțiune va arăta că Florin Cîțu are susținere parlamentară, deci că PSD-ul îl susține, fie această moțiune îl va convinge în sfârșit pe premierul Florin Cîțu că disprețuind și neacordând nici un fir de respect USR PLUS în calitate de parteneri, nu are susținere parlamentară”, susține Dan Barna.