„Este un dialog necesar. Este construcția bugetară pe un an. Am avut o discuție cu Dacian Cioloș și premierul Florin Cîțu și am vorbit despre bugetele pentru ministerele pe care le coordonez. Cifrele care au fost prezentate în spațiul public au fost o primă propunere. Am discutat pe fiecare minister în parte, sunt convins că vom ajunge la o formulă echilibrată.

Și la Transporturi și la celelalte ministere au fost discuții tehnice. Va fi a treia rectificare bugetară în noiembrie tocmai ca să putem să închidem bugetul cât mai aproape de formula discutată”, a declarat Dan Barna.