"Din păcate, în momentul de faţă, România are o guvernare capturată de o persoană pentru care pălăria de premier este prea mare şi sper, şi sunt încrezător, că lucrul acesta se va încheia şi vom putea să încheiem o criză de care România nu avea nevoie. Vom putea să încheiem o criză inutilă şi absurdă care a fost creată de un singur om pentru o ambiţie personală ridicolă şi sper să revenim cât mai repede, de marţi încolo, în logica aceasta de guvern responsabil pentru România şi nu pentru mizele personale ale unui cetăţean", a spus Barna la congresul USR PLUS.

El a adăugat că, în cele opt luni de prezenţă la guvernare, USR PLUS a arătat "că ştie, poate şi vrea să facă reforme".

"La Comitetul Politic v-am prezentat o sinteză a angajamentelor din programul de guvernare şi a stadiului lor şi aţi văzut acolo foarte mulţi paşi făcuţi de colegii mei, miniştri în guvern la momentul acela. Eu cred că, dacă este să vorbim de reforme în România, aceasta nu se poate face decât împreună cu USR PLUS, pentru că dacă este să vorbim despre infrastructură în această ţară, după 30 de ani de proiecte desenate de hărţi prin birouri, asta nu se poate face fără Cătălin Drulă. Dacă este să vorbim de fonduri europene în această ţară avem nevoie de Cristian Ghinea şi dacă este să vorbim de reforma adevărată în sănătate avem nevoie de Vlad Voiculescu şi Ioana Mihăilă. (...) Miniştri USR PLUS sunt cei care au muncit şi cei care au arătat că se poate face reformă în România. Pe mai departe, fie că vom fi în opoziţie, fie că ne întoarcem la guvernare, USR PLUS va continua să reprezinte ceea ce înseamnă în România speranţă şi reformă reală", a menţionat Dan Barna.