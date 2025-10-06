Cu o lungime de doar trei metri, înălțime de 1,53 m și lățime de 1,55 m, conceptul oferă patru locuri reale și un portbagaj modular ce poate varia între 70 și 500 de litri.

Design minimalist și expresiv

Romain Gauvin, Director Design Avansat & Design Exterior Dacia, a explicat filosofia din spatele conceptului: „În demersul de a reinventa adevărata mașină populară, ambiția noastră a fost aceea de a-i oferi un design expresiv și memorabil. O mașină pe care o poți desena din trei linii.” Exteriorul se remarcă printr-un bloc compact așezat pe patru roți, fără console în față sau în spate, cu o parte frontală complet orizontală și faruri înguste ce îi conferă un aspect serios, dar prietenos. În spate, hayonul acoperă întreaga lățime a vehiculului și se deschide în două părți pentru acces facil la portbagaj.

Funcționalitate și greutate redusă

Hipster este cu 20% mai ușoară decât Dacia Spring și combină funcționalitatea cu o ofertă compactă și inedită: bancheta spate rabatabilă permite transformarea portbagajului în funcție de numărul de pasageri, de la 70 litri cu patru ocupanți, până la 500 litri cu doi pasageri. Planșa de bord include două airbaguri, adăugând un plus de confort și siguranță.

Interior luminos și spațios

Habitaclul respectă forma cubică a caroseriei, cu geamuri laterale și parbriz aproape verticale pentru a maximiza spațiul disponibil. Partea frontală a plafonului este vitrată, sporind senzația de luminozitate. Geamurile laterale culisante reduc greutatea și costurile, iar interiorul permite transportul confortabil a patru adulți.

Designul scaunelor și soluții ingenioase

Scaunele din față formează o banchetă unică, cu tetieră perforată pentru reducerea masei, combinând confortul și convivialitatea cu economia de materiale. Materialul textil tehnic utilizat este plăcut la atingere, iar rabatarea scaunului pasagerului din față permite acces facil la locurile din spate.

Adaptabilitate pentru viața de zi cu zi

Dacia Hipster Concept se concentrează pe nevoile reale ale orașului modern. Rabatarea banchetei spate permite modificarea rapidă a volumului portbagajului, iar designul interior și exterior se adaptează ușor la toate situațiile cotidiene, combinând funcționalitatea, confortul și accesibilitatea într-un pachet ultra-compact.

Cât ar putea costa noul model

Conform informațiilor Reuters, noul model Dacia, ar putea fi comercializat la prețul de 15.000 de euro. Acest preț oferă o alternativă competitivă la vehiculele electrice chinezești low-cost, adaugă jurnaliștii britanici.

