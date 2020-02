Daca ai telefon Samsung, azi ai primit mesajul "1" de la functia "find my phone". Care e motivul

Toate telefoanele Samsung smart au primit mesajul 1, in aceasta dimineata, prin functia Find my phone. In momentul in care apasai pe mesaj, acesta pur si simplu disparea. Presa de specialitate a contactat oficiali ai celor de la Samsung pentru a afla care a fost motivul mesajului:

Un ambasador onorific al companiei a declarat: „Din ce am înțeles, acesta a fost un fel de test al Samsung ca să se asigure că acest serviciu funcționează. E de așteptat ca Samsung să dea o explicație oficială, dar vreau să menționez asta acum, pentru a vă sigura că totul e bine”.