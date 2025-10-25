Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul s-a produs la primele ore ale dimineții, fiind perceput în mai multe localități din estul și centrul țării.

Seism la adâncime mare, în zona Vrancea

Cutremurul a avut loc la ora 05:11:07, având o magnitudine de 4,2 grade pe scara Richter și o adâncime de 127,9 kilometri. Epicentrul a fost localizat în județul Vrancea, o regiune cunoscută pentru activitatea sa seismică intensă.

Potrivit informațiilor furnizate de INCDFP, seismul s-a produs în apropierea următoarelor orașe:

37 km vest de Focșani,

59 km nord de Buzău,

74 km est de Sfântu Gheorghe,

85 km est de Brașov,

96 km nord-est de Ploiești,

97 km sud-vest de Bârlad.

Deși a fost resimțit ușor în mai multe localități din Moldova și Muntenia, nu au fost raportate pagube sau victime, conform primelor evaluări.

Zona Vrancea rămâne cea mai activă din punct de vedere seismic din România. Seismele care se produc aici sunt, de regulă, intermediate ca magnitudine, dar se resimt pe arii extinse din cauza adâncimii mari la care se formează.

Specialiștii atrag atenția că astfel de cutremure moderate sunt normale pentru activitatea tectonică din regiune și nu reprezintă un semnal iminent al unui eveniment major.