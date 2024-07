Primele măsurători au arătat că seismul, care a avut loc la ora 7:02 AM (04:02 GMT), a avut epicentrul la circa 18 kilometri sub fundul mării. Cutremurul a lovit la circa 60 de kilometri sud de coasta sudică a insulei, în apropierea micului oraş portuar Palaiochora.



Acest cutremur mai mare a fost precedat de numeroase seisme mai mici produse în regiune. Agenţia elenă de protecţie civilă nu a precizat iniţial dacă au existat victime sau clădiri avariate şi nu a fost emisă o alertă de tsunami.



"Observăm fenomenul şi nu putem spune încă dacă acesta a fost cutremurul principal', a declarat seismologul Gerasimos Chouliaras pentru radioul public grec ERT.



Iniţial nu au fost raportaţi răniţi, potrivit mass media locale. Cu toate acestea, mulţi oameni au fost treziţi din somn. Cutremurul

a fost resimţit în mari părţi din Creta, a anunţat radiodifuzorul.



Plăcile africană şi europeană se întâlnesc sub fundul mării la sud de Creta, aceasta cauzând în mod repetat cutremure puternice.