Potrivit autorităților, incidentul nu are potențialul de a declanșa un tsunami. Locuitorii din Bandung, capitala provinciei, au scris pe rețelele sociale că seismul s-a simțit destul de puternic.

Indonezia este afectată în mod regulat de cutremure și erupții vulcanice din cauza poziției geografice.

La ultimul astfel de episod, produs în luna noiembrie, au murit peste 160 de oameni.

